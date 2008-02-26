У Тимошенко говорят, что Украина сегодня отдала миллиарды газовым посредникам

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что, несмотря на попытки заблокировать расчеты за потребленный газ путем не предоставления необходимых документов и актов со стороны руководства „РосУкрЭнерго” и „УкрГазЭнерго”, а также давления со стороны опекающих их высокопоставленных должностных лиц, правительство обеспечило финансовую поддержку НАК „Нафтогаз Украины” для расчета за долги, которые остались в наследство от предыдущего правительства.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

„Сегодня НАК „Нафтогаз Украины” рассчитался за долги прошлого года. Однако мне очень жаль, что эти миллиарды гривень Украина заплатила посредникам за долги, которые были искусственно созданы предшественниками”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ. “Невзирая на попытки нагнетания ситуации вокруг газовой темы, правительство и в дальнейшем будет проводить политику детенизации газового рынка, что предусматривает устранение любых посредников и ликвидацию непрозрачных криминальных схем”, - заявил первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонную беседу с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, главной темой которого стало невыполнение украинской стороной договоренностей лидеров двух государств в Москве. В частности, речь шла о непогашенном «Нафтогазом Украины» долге за потребленный российский газ.

После беседы с В.ПУТИНЫМ Президент В.ЮЩЕНКО направил официальную телеграмму премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО, в которой указал на невыполнение московских договоренностей двух лидеров. Глава государства обязал руководителя правительства «предпринять срочные исчерпывающие меры для полного погашения задолженности украинской стороны за потребленный природный газ и безусловного выполнения всего пакета достигнутых договоренностей».

Ю.ТИМОШЕНКО должна лично доложить Президенту о предпринятых Кабинетом министров мерах до 9 часов утра 27 февраля.

Напомним, что ранее «Нафтогаз Украины» признал задолженность перед «УкрГаз-Энерго» в размере 1,041 млрд. дол. за импортный природный газ, отобранный холдингом в 2006-2007 годах для обеспечения топливом предприятий теплоэнергетики и бюджетных учреждений.

20 февраля НАК «Нафтогаз Украины» перечислил ЗАО «УкрГаз-Энерго» 898,9 млн. грн., а 14 февраля - 524,6 млн. грн.