Балога пытается развалить коалицию в ВР?

Председатель Координационного комитета по защите прав человека в Украине, генерал-лейтенант Вилен МАРТИРОСЯН считает, что без перехода на контрактную армию ситуацию в Вооруженных Силах не спасут ни 10, ни 100 дополнительных миллиардов гривень.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии В.МАРТИРОСЯНА по поводу заявления главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ о нежелании Кабмина увеличивать бюджетные расходы на потребности ВСУ.

По словам В.МАРТИРОСЯНА, “ежедневно представители Секретариата Президента, в частности руководитель этой структуры Виктор БАЛОГА, поливают грязью Кабинет министров Украины. Каждый день, шаг за шагом, они пытаются реализовать свою давнишнюю мечту – развалить демократическую парламентскую коалицию”. Комментируя требование о выделении дополнительно свыше 11 млрд. грн. на финансирование армии, генерал-лейтенант отметил, что “такая сумма может разбалансировать бюджет и повлечь разрушительные последствия в экономике”.

При этом В.МАРТИРОСЯН напоминает, что “именно Президент Виктор ЮЩЕНКО заблокировал инициированный БЮТ переход на контрактную армию с 2008 года”. “При таких условиях, без решительных действий по переходу армии на профессиональный уровень, что 10, что 100 дополнительных миллиардов гривень - напрасно потраченные средства, которые лишь приведут к дальнейшему развращению чиновников и новым коррупционным схемам”, - считает В.МАРТИРОСЯН.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА заявил, что правительство упорно не желает увеличивать бюджетные расходы на потребности ВСУ. По его словам, поэтому окончательный переход Вооруженных Сил Украины к комплектованию по контракту, повышение боеспособности армии, решение острых социальных проблем военнослужащих могут и в дальнейшем оставаться заданиями на грани недосягаемости.