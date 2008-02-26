В НУ-НС признали: парламент не способен принять изменения к Конституции

Руководитель парламентской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО не верит в возможность принятия изменений к Конституции Украины путем голосования в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию по данному вопросу В.КИРИЛЕНКО озвучил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

Он заявил, что скептически настроен относительно изменения основных положений Конституции в парламенте.

«Элементарную 80-ю статью об отмене депутатской неприкосновенности мы (народные депутаты - УНИАН) пока еще изъять не можем. Я уже не говорю о статьях, которые касаются полномочий парламента, Президента, Кабмина, местного самоуправления и местных администраций. По каждому из этих вопросов будет ожесточенная дискуссия. По моему глубокому убеждению, 300 голосов ни одно серьезное изменение к Конституции не наберет», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, лично он является сторонником принятия новой редакции Конституции на всенародном референдуме.

«Но только после того, как закончит свою деятельность Национальный конституционный совет, состоится серьезное общественное обсуждение, когда ведущие юристы страны вынесут свой вердикт», - подчеркнул лидер фракции.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, шанс получить изменения в парламенте имеет лишь ст. 80 Конституции Украины. «Но и на такой шаг депутаты пойдут лишь под давлением публичности, поскольку данный вопрос стал предметом публичного обсуждения», - заявил В.КИРИЛЕНКО.