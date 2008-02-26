В БЮТ знают, что Азаров заказывал “персональные люстры” на миллион

“Я сказал бы так: я очень хочу видеть резон (в предложениях ПР на круглом столе относительно разблокирования работы ВР – ред.). Я пока еще его не нащупываю, его еще нет. Действительно, вы понимаете, уже столько мы выполнили компромиссов, у меня такое впечатление, что мы уже зашли за красную линию - за границу возможных компромиссов”. Так заявил бютовец Владимир Яворивский в эфире Эра-FM.

Нардеп убежден, что Партия регионов блокированием парламента пытается просто выиграть время. “На какие еще компромиссы пойти, я не знаю, - добавил нардеп. - У меня такое впечатление, что просто выигрывается время. У меня вот есть уникальный документ, я не буду его зачитывать. Называется "информация о существенных нарушениях, установленных проведенными органами КРУ контрольными мероприятиями в 2008 году". Такие злоупотребления, оказывается, Азаров, который нам постоянно объяснял, заказывал в свой кабинет на 1 млн. персональные люстры. Потрачено 75 млн. грн., на которые нет ни одного документа, на ремонт Минфина. Я мог бы называть и называть. У меня такое впечатление, что кое-кто просто боится, что все вот выплывет на поверхность...”