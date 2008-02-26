У БЮТ складывается впечатление, что Балога готовится к войне

Народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО считает безосновательными обвинения Секретариата Президента в адрес правительства относительно нежелания Кабмина увеличивать бюджетные расходы на нуждв Вооруженных Сил.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующее заявление главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

По словам В.ПИСАРЕНКО, заявления В.БАЛОГИ относительно выделения дополнительно на нужды ВСУ свыше 11 млрд. грн. являются абсолютно неаргументированными. “Зачем забивать склады оружием, чтобы продолжались взрывы как в Новобогдановке?”, - сказал он. В.ПИСАРЕНКО также отметил, что требования Секретариата Президента “высказаны БАЛОГОЙ в слишком эмоциональной форме”. “Такое впечатление, что БАЛОГА готовится к войне и есть определенный недостаток понимания относительно задач деятельности правительства”, - отметил народный депутат.

Он также назвал безосновательными заявления относительно недосягаемости задачи о переходе на контрактную армию из-за отказа Кабмина увеличить финансирование. В.ПИСАРЕНКО отметил, что Министерство обороны до сих пор не подало плана о переходе ВСУ на контрактую форму и не предоставило соответствующих расчетов относительно расходов на эти цели.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА заявил, что правительство упорно не желает увеличивать бюджетные расходы на нужды ВСУ. По словам В.БАЛОГИ, поэтому окончательный переход Вооруженных Сил Украины к комплектованию по контракту, повышение боеспособности армии, решение острых социальных проблем военнослужащих могут и в дальнейшем оставаться задачами на грани недосягаемости