НУ-НС может применить санкции к ”выходцам” из Нашей Украины

Лидер парламентской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона», председатель Политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО не считает выход главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, его заместителя Романа БЕССМЕРТНОГО и пяти народных депутатов из партии НСНУ «расколом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Кировограде.

По его словам, для партии, которая насчитывает 286 тысяч членов, подобный шаг не является расколом.

«У нас демократическая партия. Люди когда-то вступили в наши ряды, теперь вышли, но остались во фракции и коалиции. Если они будут голосовать во исполнение коалиционного соглашения, к ним не будет никаких вопросов. В противном случае к этим народным депутатам могут быть применены разные взыскания и санкции», – сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом он выразил уверенность, что до таких последствий дело не дойдет. «Ни один, кто вышел из нашей партии, не давал оснований думать об их выведении из фракции», – отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля член Политического совета партии «Народный Союз Наша Украина», заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ, заместитель председателя партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ, член Президиума НСНУ, народный депутат Виктор ТОПОЛОВ, член Политсовета партии, народный депутат Оксана БИЛОЗИР и член Политсовета партии, народный депутат Василий ПЕТЕВКА объявили о своем выходе из партии «Народный Союз Наша Украина».

15 февраля о выходе из НСНУ заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.