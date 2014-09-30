Поезда из оккупированного Крыма в Москву отменили на четыре дня

Как сообщает пресс-служба так называемого "министерства транспорта" Крыма "с 6 по 9 октября из-за ремонта в Запорожской области отменены рейсы поездов, курсирующих из Крыма в Москву и обратно".

«Ремонтные работы будут проводиться на железнодорожном пути перегона Федоровка - Обильное. Планируется выполнить демонтаж трех дефектных пролетных строений недействующего путепровода над главными путями перегона», - сообщили в пресс-службе.

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