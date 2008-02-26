В НУ-НС хотят наконец определиться, в какой стране они живут

"Основная причина того, что Конституцию нужно изменять, заключается в куче неуместностей, которую она имеет", – считает член фракции "Наша Украина – Народная Самооборона" Зиновий Шкутяк. Об этом он сказал в телефонном интервью корреспонденту сайта RAZOM

По мнению народного депутата, из-за этого сегодня "ее кто как хочет, так и трактует".

"Политические кризисы в нашей стране вызваны именно несовершенством Основного Закона, который писался практически "на коленях". Потому в новой редакции Конституции нужно наконец определиться, в какой стране мы живем, – президентской или парламентской", – убежден Шкутяк.