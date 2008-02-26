В НУ-НС хотят наконец определиться, в какой стране они живут
18:03, 26 февраля 2008Политика
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Для чего нужна новая Конституция?
|Зиновий Шкутяк
По мнению народного депутата, из-за этого сегодня "ее кто как хочет, так и трактует".
"Политические кризисы в нашей стране вызваны именно несовершенством Основного Закона, который писался практически "на коленях". Потому в новой редакции Конституции нужно наконец определиться, в какой стране мы живем, – президентской или парламентской", – убежден Шкутяк.
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