У Порошенко говорят, что имеют все необходимое для протезирования пострадавших

Об этом заявила советник президента Украины по гуманитарным вопросам Ольга Богомолец во время совещания в Администрации президента, на которой был рассмотрен вопрос об обеспечении протезами пострадавших на Майдане и в зоне проведения АТО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Государство имеет все необходимое для обеспечения пострадавших протезами. Для этого есть достаточно средств и производственных мощностей», - заявила советник президента, добавив, что нужна лишь координация действий, формирование единого реестра пострадавших, которые нуждаются в протезировании. «Эта работа уже на этапе завершения", - подчеркнула Богомолец.

По информации Министерства здравоохранения, государство ежегодно выделяет около 568 млн грн на протезирование, в котором каждый год в Украине нуждаются от 11 до 13 тыс. человек. В этом году в связи с событиями на Майдане и боевыми действиями в зоне проведения антитеррористической операции количество людей, котором нужны протезы, увеличилось.

В координационном центре советника президента сейчас окончательно прорабатывают список лиц, которым необходимо протезирование. "Никто не останется без внимания. Мы ведем каждого нашего пострадавшего бойца и сделаем все, чтобы как можно скорее и качественнее оказать помощь в протезировании", - заявила Богомолец.

В совещании приняли участие ответственные лица АП, представители Министерства здравоохранения, производители протезов, представители волонтерских организаций, которые помогают в протезировании пострадавшим военным и участникам акций общественного неповиновения на Майдане.