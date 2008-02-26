Ющенко дал Тимошенко время до 9 часов утра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО предпринять срочные исчерпывающие меры для полного погашения задолженности украинской стороны за потребленный природный газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом идет речь в телеграфном сообщении главы государства к главе правительства.

Также В.ЮЩЕНКО обращает внимание Ю.ТИМОШЕНКО на невыполнение договоренностей Президентов Украины и Российской Федерации относительно урегулирования проблем поставки газа в Украину и расчетов за него. Глава государства подчрекивает, что правительство должно принять меры для полного выполнения всего пакета договоренностей, достигнутых на наивысшем межгосударственном уровне.

О выполнении этих требований Ю.ТИМОШЕНКО должна доложить главе государства лично до 9 часов 27 февраля.