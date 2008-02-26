Герман предупредила: весной регионалы переходят в наступление

Заместитель главы парламентской фракции Партии регионов Анна Герман в интервью радиокомпании «Эра-FM» отметила, что народ устал от крикливой Тимошенко и уже перестает верить всяческим заявлениям лидера БЮТ.

Нардеп считает, что во время переговоров в Москве Юлия Тимошенко пыталась пролоббировать свои собственные интересы и интересы своих финансовых партнеров. «Мы же знаем, что на переговорах с ней были и представители «ИСД», и представители «Итеры». Она пыталась именно им сделать какие-то преференции в газовом бизнесе. Ей это не удалось», - приводит слова Герман сайт Партии регионов.

Парламентарий выразила уверенность, что Юлия Тимошенко попыткой переформатировать договоренности между Президентами Украины и России могла спровоцировать в Украине газовый кризис. «К счастью, вмешался Президент и, к счастью, он этого не допустил», - заявила, в частности, депутат-регионал.

По мнению Герман, «с приходом Тимошенко к власти всегда начинаются какие-то скандалы, какие-то кризисы, какие-то обвинения. Вы посмотрите, что делается в этой коалиции, смеются же все люди». Ведь у Юлии Владимировны все, кто с ней не согласен - преступники, и только она - «святая»...

Партия регионов, заявила Герман, не имеет морального права молча наблюдать за всем тем, что в настоящее время происходит в стране. «С приходом весны мы начинаем наступательную тактику. Мы будем идти в наступление на непрофессионализм и авантюру», - заявила Герман.