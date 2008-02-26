Ющенко назначил львовского губернатора

Указом Президента Украины на должность председателя Львовской облгосадминистрации назначен Николай КМИТЬ.

Об этом было официально сообщено депутатам Львовского областного совета во время сегодняшнего сессионного заседания, сообщил корреспонденту УНИАН депутат Львовского облсовета, секретарь межфракционного объединения “Наша Украина” Олесь СТАРОВОЙТ.

“Н.КМИТЬ является генеральным директором холдинга IDS Group, который производит и продает минеральные воды "Моршинская", "Миргородская". Он новый человек в государственном управлении, не имеет большого опыта работы, но имеет возможность объективно осмотреть и оценить наработки в области и продолжить положительные начинания предыдущего губернатора Петра ОЛИЙНЫКА. Надеемся, что он также найдет сотрудничество с депутатским корпусом Львовщины”, - отметил О.СТАРОВОЙТ.

Справка УНИАН. Н.КМИТЬ родился в 1966 году в городе Бучач Тернопольской области. Женат, воспитывает сына и дочь.

Сначала Н.КМИТЬ руководил семейным бизнесом - компанией по производству и разливу минеральной воды в Моршине. Впоследствии стал совладельцем холдинга IDS Group, куда вошло его предприятие. Также в холдинг IDS Group входят ЗАО "ИДС", ОАО "Новая" и Миргородский завод минеральных вод.