НУ-НС защитит Балогу от мелкой мести маленькой фракции

Лидер парламентской фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает инициативу коммунистов создать в Верховной Раде Временную следственную комиссию по проверке возможной причастности главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ и первого заместителя главы Закарпатской облгосадминистрации Ивана БАЛОГИ к коррупции и служебным злоупотреблениям «мелкой местью маленькой фракции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил на пресс-конференции в Кировограде.

«Мы (фракция НУ-НС - УНИАН) расцениваем действия КПУ как мелкую месть маленькой фракции, которая вместо того, чтобы работать в парламенте, придумывает себе, чем занять руки. Наша фракция голосовать за это постановление не будет», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

Он также добавил, что «эти вопросы на протяжении последних лет неоднократно возникали, когда политическая ситуация в стране становилась напряженной, однако никаких доказательств причастности упомянутых лиц к незаконным действиям Компартия не предоставила».

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки фактов нарушений Конституции Украины и законов Украины, фактов коррупционных действий, разворовывания государственного имущества и злоупотребления служебным положением со стороны главы Секретариата Президента Украины БАЛОГИ Виктора Ивановича и первого заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации БАЛОГИ Ивана Ивановича и других причастных к этому должностных лиц», автором которого является народный депутат Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ (фракция КПУ).