Ющенко предлагает педагогам еще один эксперимент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает провести эксперимент относительно доступного жилья для педагогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании по вопросам обеспечения функционирования и развития образования.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в случае продолжения существующей практики государство будет не способно обеспечить жильем всех, кто стоит в очереди на новые квартиры. Поэтому Президент предлагает осуществить эксперимент относительно учителей. В частности, В.ЮЩЕНКО предлагает применять сразу три программы – социальное жилье, доступное жилье, молодежное жилье. Что касается доступного жилья, Президент предлагает, предоставлять учителям квартиры в кредит под государственные гарантии. При этом одну треть должно платить государство, а остальную сумму давать в кредит на 18-20 лет через ипотечную систему. Президент предложил внедрить специальную государственную кредитную программу с этой целью.