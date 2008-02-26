Ющенко рассказал, от каких вузов государство открестится

Высшие учебные заведения, которые не перейдут в этом году на внешнее тестирование будут лишены госзаказа.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на совещании по вопросам обеспечения функционирования и развития образования.

Президент отметил, что в 2008 году в Украине будет введено стопроцентное внешнее тестирование. «Я обращаюсь к ректорам, министру (образования – УНИАН), я просил бы это даже не обсуждать, будет стопроцентное тестирование», - сказал Президент.

Он считает, что государство должно отказаться от госзаказа с теми заведениями, которые не будут вводить внешнее тестирование. «У государства не должно быть ничего общего с такими заведениями», - сказал Президент. Он подчеркнул, что не нужно искать отговорки, чтобы не переходить на эту систему. Что касается средств, В.ЮЩЕНКО отметил, что не хватает приблизительно 50 млн. грн. на полный переход к внешнему тестированию.

В.ЮЩЕНКО считает, что это не большая сумма для страны, если она понимает приоритеты.