ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в народные депутаты

Как перед корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Тарута в качестве самовыдвиженца зарегистрирован в округе №58 в Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ЦИК зарегистрировала 656 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных округах.

В целом, по состоянию на сегодня ЦИК зарегистрировала 3 тыс. 148 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах. Из них - 1 тыс. 780 самовыдвиженцев и 1 тыс. 368 от партий.