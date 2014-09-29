ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в народные депутаты
22:59, 29 сентября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Донецкой ОГА Сергея Таруту кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент 26 октября.
ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в народные депутаты
Как перед корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.
Тарута в качестве самовыдвиженца зарегистрирован в округе №58 в Донецкой области.
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Как сообщал УНИАН, сегодня ЦИК зарегистрировала 656 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных округах.
В целом, по состоянию на сегодня ЦИК зарегистрировала 3 тыс. 148 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах. Из них - 1 тыс. 780 самовыдвиженцев и 1 тыс. 368 от партий.
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