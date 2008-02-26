Что Янукович хочет сказать НАТО

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ хочет встретиться с руководством НАТО, чтобы сообщить, что “большая часть” украинского общества против вступления Украины в эту организацию.

Об этом в интервью УНИАН заявила народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она напомнила, что партия направила письмо руководству Альянса. “Нам интересно, услышало ли НАТО наш голос, услышало ли НАТО, что большая часть украинского общества против вступления Украины в НАТО”, – сказала А.ГЕРМАН. “Если НАТО не будет иметь возможности нас выслушать, то это также ответ для наших избирателей” – добавила она, отметив, что и такое развитие ситуации “наши люди соответственно оценят”.

По сообщениям сайта Партии регионов, народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН отметил, что уже утверждена программу визита В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель. Ею предусматривается участие лидера Партии регионов в работе Комитета “Украина-ЕС”. Кроме того, запланированы его встречи “с известными и влиятельными европейскими политиками: комиссаром ЕС по внешним отношениям Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Хавьером СОЛАНОЙ и вице-президентом Европарламента Мареком СИВЕЦЕМ”. “В программе визита председателя парламентской фракции Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА зарезервировано время для его встречи с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ” - цитирует С.ЛЕВОЧКИНА пресс-служба партии.