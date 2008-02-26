В Северодонецк зовут сербов

На второй Всеукраинский съезд депутатов советов всех уровней в Северодонецке 1 марта на данный момент намерены приехать более 4 тысячи участников.

Об этом сообщает пресс-центр съезда.

"По состоянию на 26 февраля, более 4 тысячи делегатов, почетных гостей и приглашенных согласились принять участие во втором Всеукраинском съезде депутатов советов всех уровней, который состоится 1 марта в Северодонецке", - сказано в сообщении.

Как сообщил пресс-секретар оргкомитета съезда Елена Рубцова, в оргкомитет поступило почти 2 тысячи заявок от депутатов советов со всех регионов Украины. В местных советах продолжаются собрания депутатов, которые определяются с составами делегаций.

"Несмотря на антисъездовскую компанию, развернутую органами действующей власти, количество делегатов из числа депутатов увеличивается каждый день", - сказано в сообщении.

По информации оргкомитета, в съезде в Северодонецке намерены принять участие представители международных правозащитных организаций и аккредитованные в Украине дипломаты из ряда иностранных посольств.

"Сейчас продолжаются переговоры об участии сербской делегации как приглашенных почетных гостей съезда в Северодонецке", - сообщает пресс-центр.

Украинская правда