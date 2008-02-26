Богатырёва контролирует, как Тимошенко выполняет решение СНБО

Совет нацбезопасности и обороны контролирует ход выполнения своего решения об усилении позиций НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь СНБО Украины Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня на брифинге.

«Речь идет не о конфликтах (между правительством с одной стороны и СНБО и Секретариатом Президента с другой – УНИАН). Речь идет о выполнении решений, которые являются необходимыми для выполнения исполнительной ветвью власти. Например, решение СНБО от 1 февраля, которое касалось вопроса усиления позиций НАК «Нафтогаз Украины», на сегодняшний день не выполнено правительством», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

При этом секретарь СНБО подчеркнула, что Совет национальной безопасности и обороны постоянно ведет диалог с правительством по этому вопросу. «Мы находимся в постоянном диалоге, он непростой, но, убеждена, что ради выполнения стратегических вопросов будет решен», - отметила она. В тоже время Р.БОГАТЫРЕВА считает, что у правительства были объективные и необъективные причины для невыполнения решения СНБО относительно НАК «Нафтогаз Украины».

При этом секретарь СНБО подчеркнула, что Секретариат Президента и СНБО работают в рамках своих полномочий и в конституционном поле.

Как сообщал УНИАН, на брифинге по итогам заседания СНБО 1 февраля Р.БОГАТЫРЕВА сообщила, что Президент Украины поручил Кабинету Министров Украины усилить монопольный статус НАК «Нафтогаз Украины».

«Речь идет о подготовке предложений относительно изменения статуса НАК «Нафтогаз Украины», функций, соответственно – ответственности, с точки зрения усиления таких функций, как консолидированной природной монополии на рынке газа», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.