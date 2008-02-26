Регионалы не помогут КПУ катить бочку на Балогу?

Фракция Компартии не вела консультации с фракцией Партии регионов относительно поддержки вопроса создания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины “по вопросам проверки фактов нарушений Конституции Украины и законов Украины, фактов коррупционных действий, разворовывания государственного имущества и злоупотреблений служебным положением со стороны Главы Секретариата Президента Украины БАЛОГИ Виктора Ивановича и первого заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации БАЛОГИ Ивана Ивановича и других причастных к этому должностных лиц».

Об этом сказала в интервью УНИАН народный депутат Украины Анна ГЕРМАН.

По ее словам, когда фракция Партии регионов инициирует создание каких-то ВСК, то “мы четко знаем, что мы имеем шанс, что мы соберем за них голоса”. Это вопрос во фракции Партии регионов не обсуждался, поэтому “я не могу судить о настроениях во фракции”, добавила А.ГЕРМАН.

На вопрос, “могут ли во фракции “Наша Украина - Народная Самооборона” поддержать это постановление, учитывая неоднозначное отношение к В.БАЛОГЕ” А.ГЕРМАН ответила, что в НУ-НС эта инициатива не найдет поддержки, несмотря на то, что там продолжаются “какие-то разборки, преследования друг друга, сведения счетов”. Она отмечает, что всегда была противником того, чтобы люди, принадлежащие к одной политической силе, “начинали искать друг против друга компромат”. А.ГЕРМАН пожелала коллегам из НУ-НС “заняться какими-то весомыми вопросами, поскольку у них какие-то смешные вещи происходят, то они палец друг другу показывают, то они из-за пальца целы подразделения милиции распускают”.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки фактов нарушений Конституции Украины и законов Украины, фактов коррупционных действий, разворовывания государственного имущества и злоупотреблений служебным положением со стороны Главы Секретариата Президента Украины БАЛОГИ Виктора Ивановича и первого заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации БАЛОГИ Ивана Ивановича и других причастных к этому должностных лиц», автором которого является народный депутат Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ (фракция КПУ).