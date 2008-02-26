Украина придумала, что она скажет относительно Косово

Украина в ближайшее время намерена выступить с инициативами по изменению Договора о европейской безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА сегодня на брифинге в СНБО.

«Новый порядок в Европе (провозглашение независимости Косово – УНИАН) требует и новых инициатив по новому договору о европейской безопасности. Украина способна и в ближайшее время может высказать такую инициативу», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

В тоже время секретарь СНБО не стала конкретизировать суть планируемых инициатив. Ряд факторов требуют и политической, и правовой проработки. «Я не хотела бы говорить об этом преждевременно», - добавила она.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, инициативы будут разработаны и озвучены после обобщения правового фактора, принципа сосуществования христианского и мусульманского миров, особенностей социально-экономического развития Европы и Украины, а также национальных, исторических и гуманитарных факторов.

Секретарь СНБО также добавила, что инициативы Украины по изменению договора о европейской безопасности станут официальной позицией Украины на провозглашение независимости Косово.