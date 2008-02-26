Винский мягко стелил, да жестко спать придется

Министерство транспорта и связи Украины предлагает в 2008 году повысить железнодорожные тарифы для пассажиров во внутреннем сообщении на 15% в три этапа – по 5% с 1 апреля, 1 июля и 1 октября.

Соответствующий проект приказа министерства "Об установлении Тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем соообщении" размещен на сайте ведомства 22 февраля.

Согласно проекту, стоимость перевозки грузобагажа увеличится в два раза.

Проектом предусмотрено, что приказ вступает в силу с 1 апреля.

В то же время в проекте отмечается, что данные тарифы будут предельными, однако министерство может устанавливать скидки «на отдельные поезда, направления, дни недели и периоды года».

Кроме того, проектом приказа предлагается изменить формулу расчета для плацкарты в фирменных поездах.

Как отмечается в аналитической записке к проекту, целью его принятия является поэтапное повышение уровня тарифов на перевозку пассажиров в текущем году (ежеквартально на 5%). По данным министерства, доходы от перевозки пассажиров по действующим тарифам сегодня не покрывают реальных фактических расходов на осуществление основных видов деятельности железных дорог.

Как отмечают разработчики проекта, необходимость повышения тарифов обусловлена расходами на приобретение нового подвижного состава, модернизацией существующего, расходами в путейном хозяйстве, пассажирском, энергозатратами и т.п.

В случае введения в действие данного приказа ожидается, что железные дороги в этом году получат дополнительных поступлений на сумму свыше 146,6 млн. грн.

Разработчики также отмечают, что изменение формулы расчета стоимости плацкарты предлагается привести в соответствие с решением 47-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ (в ноябре 2007 г.) относительно установления нового принципа расчета стоимости плацкарты в фирменных поездах во внутреннем и международном сообщении (по странам СНГ).

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Минтранссвязи от 29 октября 2007 года №977, с 1 января 2008 года тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении повысились на 8,7%. В 2007 г. планировалось повысить эти тарифы в целом на 25%, поэтапно, по 5% каждые 2 месяца начиная с 1 марта (приказ от 27 января № 58). Однако тарифы повысились в 2007 г. только на 15% - по 5% с 1 марта, 1 мая и 1 июля. 5%-е повышения, которые планировались с 1 сентября и 1 ноября, были отменены.

В начале года министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ неоднократно заявлял, что Министерство транспорта и связи на текущий год не планирует никаких изменений в сфере повышения стоимости пассажирских железнодорожных перевозок в пределах Украины. Министр говорил, что стоит на позиции, что формирование тарифной политики в отрасли транспорта и связи должно происходить с учетом цен на потребительском рынке и основных макроэкономических показателей.

22 февраля 2008 г. Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» на 2008 г. Как сообщил в тот день журналистам И.ВИНСКИЙ, в финплане не предусмотрено подорожание билетов для пассажиров – только повышение стоимости грузоперевозок.

Справка УНИАН. Убытки от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом Украины имеют тенденцию к росту. В 2004 году они составляли 1,8 млрд. грн., в 2005 – почти 2,2 млрд. грн., в 2006 – на уровне 3,3 млрд. грн., в 2007 – около 4 млрд. грн.