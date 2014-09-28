Порошенко: Из Донецка освобождены еще 29 украинских военных и 1 пограничник
21:38, 28 сентября 2014Политика
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Из Донецка освобождены еще 29 украинских военных и одного пограничника.
Из плена освободили еще 30 силовиков / УНИАН
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на свои странице в Twitter.
”Из Донецка освобождены 30 наших ребят. 27 - с Министерства обороны Украины, 2 из Национальной Гвардии, 1 пограничник. Слава Украине!”, - написал глава государства.
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