Кармазин не исключает, что коммунисты замахнутся на пятна на солнце

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция “Наша Украина - Народная Самооборона”) называет “пиар кампанией” предложение коммуниста Спиридона КИЛИНКАРОВА создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины “по вопросам проверки фактов нарушений Конституции Украины и законов Украины, фактов коррупционных деяний, хищения государственного имущества и злоупотреблений служебным положением со стороны Главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ, первого заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации Ивана БАЛОГИ и других причастных к этому должностных лиц”.

Об этом Ю.КАРМАЗИН сказал в интервью УНИАН.

По его словам, в ситуации, когда фракция КПУ вместе с фракцией Партии регионов “подвесили весь парламент и сегодня осталось 17 суток до роспуска это выглядит как пиар-шаг и никак ни больше”. Ю.КАРМАЗИН отметил, что в ходе работы парламента любой вопрос можно рассматривать, внеся его сначала в повестку дня. В то же время он отмечает, что в первую очередь нужно принять закон о депутатских следственных комиссиях. В.КАРМАЗИН отметил, что не может “ничего сказать, относительно наличия или не наличия фактов, на которые он (С.КИЛИНКАРОВ - УНИАН) ссылается в проекте постановления”. Ю.КАРМАЗИН добавил, что не видел “тот проект постановления, поскольку “не бросаю все, чтобы читать таких “серьезных авторов”. По его словам, фракция КПУ “это не та политическая сила, о которой я забочусь и от которой что-то зависит” и не исключает, что “он зарегистрирует проект постановления и о ликвидации пятен на солнце”. Ю.КАРМАЗИН отмечает, что это “пиар кампания” фракции КПУ.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки фактов нарушений Конституции Украины и законов Украины, фактов коррупционных деяний, разворовывания государственного имущества и злоупотреблений служебным положением со стороны Главы Секретариата Президента Украины Балоги Виктора Ивановича и первого заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации Балоги Ивана Ивановича и других причастных к этому должностных лиц», автором которого является народный депутат Украины С.КИЛИНКАРОВ (фракция КПУ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, основаниями для образования ВСК являются факты «систематических грубых нарушений со стороны Главы Секретариата Президента Украины и первого заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации, других причастных должностных лиц норм Конституции Украины и законов Украины, факты разворовывания государственного имущества, злоупотреблений служебным положением».

В ней отмечается, что «одним из громких примеров разворовывания государственного имущества стал факт отчуждения 29 декабря 2007 года руководством города Мукачево земельных участков и зданий бывших военных городков по адресам: г. Мукачево, ул. Чехова №11, ул. Валенберга, №21, ул. Валенберга №11, ул. Бреговская №41 «А» в интересах ООО «Партнер», учредителями которого является БАЛОГА Оксана Анатольевна (жена В.И.БАЛОГИ) и ПЕТЕВКА Марина Ильинична. Отчуждение земельных участков и зданий произошло по значительно заниженным ценам».

В пояснительной записке также говорится о том, что В.БАЛОГА во время пребывания в должности мэра города Мукачево «осуществлял незаконное отчуждение имущества предприятий города, в частности ОАО «Мукачевхлеб», Мукаческая швейная фабрика, Центральный универсальный магазин города, областная база «Одежда», областная база «Обувь», база «Бакалея». Незаконно отчуждены были также угодья Морозовского лесничества Мукачевского гослесхоза, входящие в зону отдыха санатория «Синяк». В ней также речь идет о том, что «через приближенную к В.БАЛОГЕ фирму ООО «Барвы» осуществлялась незаконная реализация конфиската, контрабанда автотранспортных средств и ликеро-водочных изделий».