Литвин предлагает заблокировать выходы и обеспечить штурм

Лидер блока Литвина Владимир ЛИТВИН не исключает, что после принятия новой Конституции будут инициированы досрочные президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН высказал в интервью журналистам сегодня.

По словам В.ЛИТВИНА, хотя Конституция и нуждается в уточнениях, он прогнозирует, что все изменения инициируются с целью «подтягивания норм под собственное виденье собственного места».

«А если это сделать, то, по моему убеждению, не нужно ждать 2010 года, нужно заблокировать возможность для других кандидатов разбежаться, необходимо сфокусировать организационные, медийные и другие ресурсы, и просто обеспечить соответствующий штурм. Логика приводит именно к такому выводу», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, он не исключил, что досрочные выборы могут спровоцировать и обострение отношений между президентом и премьером.

«Ничего нельзя исключать», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, противостояние между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО является большим, чем между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ, когда тот занимал должность премьер-министра. «Вы знаете, диаметрально противоположные полюса - они имеют способность притягиваться, а однополюсные заряды - они отталкиваются и с большой силой улетают друг от друга. Здесь действует принцип: ударимся друг о друга, и у кого больше масса, тот останется на месте», - сказал он.

В то же время, В.ЛИТВИН поделился впечатлениями от вчерашней встречи В.ЮЩЕНКО с Ю.ТИМОШЕНКО. По его мнению, не было никаких разногласий. «Правда, я сказал, если бы такое единодушие у нас существовало в определенной линии государственного курса, как за столом, то у нас вообще никаких проблем в Украине не было», - сказал В.ЛИТВИН. (Как известно, вчера Президент Украины принимал поздравления с днем рождения от лидеров политических сил).

В то же время, В.ЛИТВИН не ответил на вопрос, будет он участвовать в президентских выборах. «Вы знаете, я принимаю таблетки от головной боли тогда, когда болит голова, поэтому я считаю, что проблемы нужно решать по мере их приближения. У меня на сегодняшний день такой головной боли нет», - сказал он.