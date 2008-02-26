Европа советует Украине задуматься, кто станет кандидатом в Президенты

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не уверен в необходимости проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня журналистам после встречи с президентом Европарламента Хансом-Гертом ПЕТТЕРИНГОМ.

«Я не уверен, что стране нужны досрочные выборы», - сказал он. А.ЯЦЕНЮК отметил, что, с одной стороны, Конституция четко предусматривает в случае, если парламент не работает на протяжении 30 дней, то он может быть распущен Президентом. «Все зависит от политических сил: хотят они работать в Верховной Раде или хотят очередного тура этого порочного круга выборов», - сказал спикер украинского парламента.

В свою очередь, президент Европарламента отметил, что украинские политики должны больше думать об интересах Украины. «Мой совет – увидеть интересы страны, но думать каждый день над тем, кто станет кандидатом в президенты или премьеры через 2-3 года», - сказал Х.ПЕТТЕРИНГ.

По его словам, перед Украиной - длительный путь к стабильности экономики и демократии. «И чем серьезнее работать, тем более шансов приблизиться к ЕС», - отметил президент Европарламента.

Он выразил уверенность в том, что на первое место политикам нужно ставить интересы Украины, на второе – интересы политических партий, и только на третье – персональные амбиции.