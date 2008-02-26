Кравчук считает, что Яценюк опозорился на весь мир

Леонид Кравчук считает, что разногласия между ветвями власти должны решаться кулуарно, а не публично. "Я вам скажу: когда Иван Плющ был Председателем Верховной Рады, я - Президентом, а Леонид Кучма - премьером, в моем кабинете стены содрогались от споров. Но кто-нибудь сейчас знает об этом? Нет! Мы добивались все-таки согласованной позиции, как того и требует политическая культура и демократия, поскольку демократия не предполагает вседозволенности и пренебрежения законами и Конституцией", - заявил политик в интервью "Фактам".

Леонид Кравчук считает, что нынешняя власть делает все, чтобы у нее не было авторитета: "Ющенко и Тимошенко понимают, что они уже давно разошлись во взглядах на многие принципиальные вещи. А народу об этом сказать не могут. Потому что... стыдно. Понимаете, всегда в таких вопросах кто-то должен быть умнее или старше. По логике, это должен быть Президент. Но для этого Президент должен принять два условия, две принципиальные позиции. Первая - не выносить сор из избы... Далее. Не поручать НИКОМУ высказываться за себя. При всем моем уважении к Виктору Балоге не может он по статусу, по Конституции ни единой секунды выполнять полномочия главы государства. Посмотрите Основной Закон!

Вспомните ситуацию с ликвидацией ГАИ два года назад, а недавно - с увольнением начальника Госавтоинспекции. Не должен - и не может! - Президент публично, перед народом, перед миром опускаться до уровня освобождения с работы милицейского клерка, которого он не назначал. Не может! Это первое.

Второе: не может Председатель Верховной Рады публично жаловаться, что ему показали средний палец. Не может! Потому что всему миру он рассказал, что его не уважают. Не показывают тому, кто не будет жаловаться, а примет меры.

Для меня очевидно: борьба за власть поставила власть в очень сложную ситуацию".