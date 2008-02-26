Яценюк убеждает Европу, что в Украине кризиса нет

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что в Украине нет парламентского кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня в Брюсселе во время встречи с президентом Европарламента Хансом-Гертом ПЕТТЕРИНГОМ.

«Это обычный рабочий процесс, направленный на защиту демократии», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, в ходе двухдневного визита в Брюссель (26-27 февраля) также запланированы встречи А.ЯЦЕНЮКА с лидером фракции Европейской народной партии в Европарламенте Жозефом ДОУЛЕМ, руководителем Комитета по иностранным делам Европейского парламента Яцеком САРИУШ-ВОЛЬСКИМ, вице-президентом Европейского парламента Мареком СИВЕЦОМ, другими высокопоставленными должностными лицами европейских институтов.

Планируется, что А.ЯЦЕНЮК примет участие в 10-м заседании совместного Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС, проведет переговоры с председателем Палаты представителей парламента Бельгии Германом ван РОМПЕЕМ, обсудит с Европейским комиссаром по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ вопрос взаимодействия Украины со странами Европейского Союза в сфере энергетики.

В ходе встреч председателя Верховной Рады Украины с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней и безопасностной политике Хавьером СОЛАНОЙ, Комиссаром по вопросам Европейской политики соседства и внешних отношений Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планируется обсудить пакет вопросов, касающихся сотрудничества Украины с Европейским Союзом.