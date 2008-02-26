Депутаты рассекретили проект политического соглашения

В проекте политического соглашения о принципах деятельности Верховной Рады Украины шестого созыва с соответствующими предложениями фракций предусмотрено три варианта решения вопроса относительно НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект соглашения обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины. В частности, согласно первому варианту, предусматривается “принять к сведению, что наличие подписи председателя Верховной Рады Украины в письме на имя Генерального секретаря Организации Североатлантического договора не отображает консолидированную позицию по этому вопросу конституционного состава Верховной Рады Украины шестого созыва”. В соответствии со вторым вариантом, предусмотрено “принять как согласованное постановление Верховной Рады Украины о некоторых вопросах принятия решений относительно вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) (рег. № 1402-1)”. Согласно третьему варианту, предлагается “рассмотреть в соответствии с требованиями Регламента зарегистрированные на день подписания этого Соглашения проекты постановлений Верховной Рады Украины относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе”.

Также проектом предусмотрено изменять способ голосования в Верховной Раде Украины “в соответствии с частью третьей статьи 84 Конституции Украины по вопросам о назначении на должности при наличии взаимного согласия”. Кроме того, предусматривается начать 4 марта 2008 года пленарные заседания Верховной Рады Украины в соответствии с календарным планом заседаний второй сессии шестого созыва, утвержденным Верховной Радой Украины 12 февраля 2008 года.

В проекте документа предлагается признать приоритетными вопросами повестки дня парламента на текущую сессию, в частности, заслушивание ежегодного послания Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины; Программы деятельности Кабинета министров Украины; проекта закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2008 год; проекта закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»; информации НБУ относительно его деятельности и о состоянии денежно-кредитной политики в государстве. Кроме того, предлагается заслушать информацию Генеральной прокуратуры Украины относительно практики применения части второй статьи 161 Уголовного кодекса Украины относительно нарушения равноправия граждан в зависимости от их политических или других убеждений.

Кроме того, проектом предусматривается способствовать подготовке и проработке проектов законов о выборах народных депутатов Украины и о выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, направленных на совершенствование избирательной системы. Также планируется принять новую редакцию закона о государственных закупках, который не предусматривает наличия публично властных полномочий Тендерной палаты.

“Каждая из депутатских фракций в Верховной Раде Украины шестого созыва будет занимать исключительно конструктивную позицию в вопросах организации деятельности парламента, будет воздерживаться от внесения в повестку дня сессии вопросов, которые категорически не воспринимаются политическими силами, представленными в парламенте, и провоцируют политическое противостояние и вправе требовать всеми законными способами выполнения этого Политического Соглашения другими его участниками”, - указывается в проекте.

В предложениях к проекту соглашения депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» относительно возможных шагов по разблокированию работы Верховной Рады Украины предусматривается, что председатели фракций политических сил, представленных в Верховной Раде Украины, должны “признать без дополнительных условий необходимость разблокирования работы парламента, осознавая свою политическую ответственность за будущее Украины”.

Предусматривается “принципиально договориться основополагающими документами при принятии любых решений относительно членства Украины в НАТО считать действующий Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины» и постановления ВРУ № 233-4 от 21 ноября 2002 года и № 158-V от 19 сентября 2006 года относительно НАТО. БЮТ поддержит проект Постановления ВРУ по данному вопросу в редакции, предложенной председателем Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКОМ.

БЮТ также предлагает рассмотреть “без дополнительных условий и оговорок” законопроекты, предусмотренные коалиционным Соглашением «О создании коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины VI созыва», а также дополнительно внесенные Президентом Украины и определенные как первоочередные.

В Предложениях к проекту соглашения депутатской фракции "Блок Литвина" предусматривается, в частности, признать недопустимость дальнейшей бездеятельности Верховной Рады Украины и безотлагательно завершить формирование ее руководящего состава.

Предлагается воздерживаться от любых попыток вносить изменения в Регламент Верховной Рады Украины под политический момент. Вопросы по этому поводу могут предлагаться на рассмотрение Верховной Раде лишь на основе консенсуса. Фракция предлагает обеспечить “абсолютное выполнение” части третьей статьи 84 Конституции Украины: "Голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом лично".

В предложениях народных депутатов Украины, высказанных на встрече председателя Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКА с депутатской фракцией Партии регионов 21 февраля 2008 года, в частности, предусмотрено рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады Украины: вопрос относительно согласованного проекта Постановления о порядке принятия решений о вступлении Украины в НАТО; проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" (относительно обеспечения должностных лиц от незаконного вмешательства в их деятельность); проект Закона Украины о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно неприкосновенности для отдельных должностных лиц). Кроме того, предлагается внести изменения в законодательство относительно языка.

В предложениях народных депутатов Украины, высказанных на встрече председателя Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКА с депутатской фракцией "Наша Украина - Народная самооборона" 22 февраля 2008 года, предлагается рассмотреть в первоочередном порядке: девять законопроектов, внесенных Президентом Украины как неотложные (относительно отмены депутатской неприкосновенности, депутатских льгот и привилегий, о Кабинете министров Украины, о внесении изменений в законы Украины "О местных государственных администрациях", "О местном самоуправлении в Украине", относительно некоторых центральных органов исполнительной власти, блок антикоррупционных законов и по другим злободневным вопросам); Кроме того, предлагается отменить решение Верховной Рады Украины о принятии проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" в первом чтении, который предусматривает сохранение Тендерной палаты.

НУ-НС предлагает заслушать информацию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о состоянии переговоров относительно обеспечения Украины природным газом и о перспективах обеспечения природным газом в этом году. Также ВРУ должна определиться относительно недопустимости принятия новой Конституции на референдуме, в обход парламента.

В предложениях народных депутатов Украины, высказанных на встрече председателя Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮКА с депутатской фракцией Коммунистической партии Украины 21 февраля 2008 года (как сообщал УНИАН, фракция КПУ отказывается подписывать данный политический документ), предусматривается предложить механизм вступления Украины в НАТО только через проведение Всеукраинского референдума. Кроме того, предлагается не вносить в повестку дня сессии вопросы: о реабилитации ОУН-УПА; о введении уголовной ответственности за отрицание Голодомора в Украине, а также предлагается ввести мораторий на продажу земли, ликвидировать налог на добавленную стоимость, отменить внешнее тестирование учеников для поступления в высшие учебные заведения.

Как сообщал УНИАН, в парламенте создана рабочая группа, которая должна доработать данный политический документ и предложить лидерам фракций для подписания.