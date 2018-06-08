Представитель Меджлиса: Вопрос, вернет ли Россия Крым, не стоит. Никто никому ничего не вернет

Полгода российской оккупации Крыма ознаменовались многочисленными нарушениями прав человека в автономии. Нелегитимная прокуратура полуострова объявила настоящую войну коренным жителям края – крымским татарам. Судя по риторике местных самопровозглашенных властей, похоже, крымчане на официальном уровне в России определены как объект репрессий: им угрожают выселением из Крыма, лишают инструментов самоуправления, но они продолжают сопротивляться оккупантам.

К сожалению, Киев сегодня не может эффективно защищать своих граждан, оказавшихся по ту сторону перешейка. Что Украина делает из того, что может, для помощи крымчанам, как местные жители противостоят оккупационным властям, когда эта оккупация может закончиться, в интервью УНИАН рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Нападки на крымских татар со стороны местных нелегитимных властей начались почти сразу после проведения псевдореферендума весной этого года. И выдержке крымских татар можно только позавидовать. Как обстоят дела сейчас, через полгода после аннексии?

Реальность такова, что ситуация усугубляется. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления официальных лиц Крыма. Например, о том, что все, кто не подчинится, кто не будет признавать Российскую Федерацию, будут наказаны, депортированы… Это лишний раз подчеркивает истинные планы и цели России и местных властей по отношению к крымскотатарскому народу.

Давать оценку происходящему в Крыму на свое усмотрение, признавать или не признавать власти – право любого человека. Если исходить из этой точки зрения, то, по личностной, субъективной оценке, например, действий президента РФ, можно и часть россиян повыселять с территории России. Ведь кто-то из них тоже может быть недоволен политикой главы своего государства.

На этой неделе лидеры Меджлиса крымскотатарского народа рассказали о проблемах крымчан в ООН. Можно ли утверждать, что в ответ на это в Крыму началась новая волна репрессий?

Знаете, это плюс, что у наших лидеров есть возможность рассказывать мировому сообществу о нынешнем положении крымскотатарского народа, о нарушении его прав, о реальности, которая здесь существует. Это позволяет миру узнать о наших проблемах, об игнорировании наших прав как коренного народа, об угрозе нашей безопасности, об угрозе проживания у себя на Родине. И хорошо, что мировое сообщество об этом слышит.

Что же касается отношения Российской Федерации и местной власти к подобным возможностям говорить миру о нас правду, это, в свое время, сильно беспокоило и советскую власть. Естественно, сейчас ее последователей это тоже раздражает.

Какие предлоги используют местные «правоохранители» для проведения обысков в домах и офисах крымских татар?

Даже согласно тем законам Российской Федерации, с которыми мы, может, не все, может, поверхностно, ознакомлены, то, что сейчас творится в Крыму – беспредел. На мой взгляд, нынешние обыски носят не предупреждающий, а демонстративный и вполне объяснимый характер – запугивание населения.

Стоит отметить, что эти обыски проводятся, в основном, рано утром. Это как раз то время, которое исторически заложено в памяти крымских татар, время проведения депортации 1944 года. Тогда точно также, рано утром, с громким стуком в дома к крымским татарам врывались вооруженные люди. А дети, женщины и старики, естественно, не оказывали никакого сопротивления, даже не имели такой возможности. Поэтому были вынуждены подчиняться приказам под дулами автоматов. Вот что-то подобное сейчас происходит.

Можно было бы оценивать иначе, если бы речь шла о каком-либо частном, так сказать, профилактическом случае. Ведь, если раньше в дом к крымчанину приходил участковый, или другой сотрудник украинских правоохранительных органов, ни один крымский татарин не закрывал перед ними двери. Наоборот, открывали, отвечали на вопросы. Сейчас же такие визиты с обысками носят планомерный и массовый характер.

При этих обысках не может быть и какой-либо объективности, потому что подкинуть, что им интересно, а потом найти это что-то подкинутое – не составляет труда. И, еще раз подчеркну, все эти действия – беспредел, даже по тем законам, которые нам декларирует Россия.

Почему, по вашему мнению, Россия так рьяно взялась преследовать крымских татар?

Тут, скорее всего, срабатывает механизм исторической памяти. Крымские татары при любых обстоятельствах будут бороться за свои права. Наша первая задача – продолжать жить на Родине. И поэтому наш народ адаптируется к любой ситуации, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность на своей земле.

Конечно, наша борьба всегда ведется ненасильственными методами, но даже такое пассивное сопротивление не устраивает нынешние крымские власти. Их не устраивает любой вид сопротивления. А нашей нации не присуще превратиться в стадо послушных овец.

Думаю, что нынешние власти Крыма прекрасно понимают, что усмирить и покорить наш народ не получится. А политическое признание прав нашего народа, видимо, не входит в сферу интересов России.

Пытались ли руководители Меджлиса обратиться за политической помощью к властям Татарстана?

С Татарстаном у нас всегда были достаточно тесные взаимоотношения. Поэтому и руководство, и народ Татарстана, с пониманием относятся к нынешней ситуации в Крыму. В рамках гуманитарной политики они продолжают сотрудничество с нами. И мы это очень ценим.

В то же время, нужно понимать, что они 500 лет находятся под Россией. Поэтому, не думаю, что их активность по отношению к нам, к нашим проблемам, будет приветствоваться, в первую очередь, местными, крымскими, властями.

Какими будут дальнейшие действия Меджлиса по минимизации давления на крымских татар в Крыму?

Мы будем пытаться искать любые механизмы и формы, которые не ставили бы под угрозу безопасность проживания нашего народа на своей Родине. В свою очередь, мировым лидерам и Украине не нужно ждать, чтобы в Крыму пролились реки крови, как это случилось на Востоке Украины, чтобы начать широкий диалог для решения крымских проблем. Напомню, мировые лидеры сели за стол переговоров с террористами, которые убивали женщин и детей, взрывали самолеты, и после этого вынудили руководство Украины к принятию определенных политических решений с участием боевиков. На мой взгляд, Украина и мировое сообщество уже сейчас должны приложить максимум усилий, чтобы не допустить дальнейших нарушений прав крымскотатарского народа и других жителей Крыма.

В какой именно помощи от Украины нуждаются крымчане?

Первое, как я уже сказал, приложить максимум усилий, чтобы местные власти, Украина, международные организации, сели за стол переговоров с крымскими татарами и некоей контактной группой начали всерьез и глубоко обсуждать проблематику автономии и крымских татар.

Второе, принимать законы, касающиеся крымчан, учитывая мнения крымчан, чтобы не было ляпов, которые происходят. К примеру, последний закон о свободной экономической зоне в Крыму вызывает ряд вопросов наших предпринимателей с точки зрения возможности ведения хозяйственной деятельности. Или другой пример, когда граждане, которые были вынуждены сменить паспорта на российские, выезжают на материк и там сталкиваются с непониманием.

Считаю, что Крыму нужны не точечные решения проблем, а комплекс мер, который был бы направлен в помощь проживающим здесь сегодня.

Вчера я слышал, как Эдуард Леонов (народный депутат от ВО «Свобода», уроженец Евпатории, – УНИАН) необъективно рассуждал о первых днях тех реалий, когда в Крым были введены войска. Из его слов следует, что якобы жители Крыма заслуживают всего, что происходит, своими действиями, отсутствием сопротивления. Но, напомню, что официальные лица государства на тот период призывали крымчан к миру и сдержанности. А Александр Турчинов, будучи и.о. президента, благодарил жителей Крыма за проявленные сдержанность и терпение.

Удастся ли вернуть Крым под контроль Украины? Вернет ли Россия автономию обратно?

Вопрос «вернет ли», к сожалению, не стоит. Никто никому ничего не вернет. Не стоит гадать на кофейной гуще и относительно сроков возвращения Крыма. В мире происходят изменения, которые могут быть непрогнозированными. Возможно, Крым может стать территорией с особым статусом, но все будет зависеть от того, будут ли мировые державы едины в том вопросе, будут ли выполнять свои международные обязательства ООН, ОБСЕ, Совет Европы, сама Россия…

Что, по вашему мнению, может заставить Россию и Владимира Путина отступить в крымском вопросе?

Только дипломатические, экономические и договорные методы. В Крыму проживает очень много национальностей, но наш регион нельзя сравнить с Востоком Украины. Сколько бы раньше различные политические силы не пытались разыграть межнациональную карту, местные жители столько лет жили друг с другом в мире, что научились этот мир ценить.

Татьяна Урбанская