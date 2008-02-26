Бойко рассказал, как Балога и Ахметов общаются в ”человеческом плане”

В Партии регионов не видят угрозы в падении рейтинга своей политической силы.

Об этом сказал "регионал" Юрий Бойко, комментируя данные последних социологических опросов, согласно которым рейтинг Партии регионов снижается.

"На сегодня мы не теряем рейтинг. В любом обществе, если партия переходит в оппозицию, то часть людей от нее отходит. Это нормально. И мы очень спокойно к этому относимся", - сказал Бойко в интервью Радио "Свобода".

Комментируя информацию о том, что новый политический проект главы секретариата президента Виктора Балоги рассчитывает на благосклонность умеренной части Партии регионов с целью поддержки Виктора Ющенко на президентских выборах, Бойко сказал:

"Вы знаете, официально об этом еще никто не говорил. В нашей бушующей политической ситуации очень много слухов. Я считаю, что подавляющее большинство из них не имеет под собой никакой почвы. Ну, возможно, часть наших партнеров, наших коллег планирует осуществить новый политический проект. Это право любого человека — делать новый политический проект".

На вопрос, в самом ли деле Балога начал сближение с Ринатом Ахметовым, Бойко отметил:

"Вы знаете, крупный бизнес должен сотрудничать с властью. И в том, что он будет сотрудничать, если это будет в пользу стране, на стабильность, то это нормально. И любые там политические решения, которые принимаются сегодня господином Балогой, я считаю, что он как раз и осознает то, что правящая коалиция в том формате, в котором она есть, она не работает".

На уточняющий вопрос, сотрудничает ли Ахметов с Балогой, Бойко отметил, что они "общаются в человеческом плане".

"Это нормально? Нормально, потому что они живут в одной стране, они все патриоты, потому что не уезжают из страны, работают и живут здесь", - сказал он.

Кроме того, Бойко опроверг информацию о том, что он якобы лоббировал финансирование Партии регионов со стороны Дмитрия Фирташа, чтобы заменить Ахметова.

"Я считаю, что не может человек прийти к лидеру партии и предлагать такое вообще, поэтому это такие слухи... Я уже сегодня отвечал на этот вопрос одному из журналистов. Ответ короткий: это слухи и болтовня. Такого не было", - сказал он.

Украинская правда