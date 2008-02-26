Мороз соберет однопартийцев в День космонавтики

12 апреля в Киеве состоится внеочередной ХІV съезд Социалистической партии Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, такое решение было принято Политсоветом партии 23 февраля.

По сообщению пресс-службы, на повестку дня съезда будут вынесены такие вопросы: об угрозе свертывания демократии в Украине и роль Соцпартии в противодействии реакции; о программе-минимум СПУ “Справедливая Украина”; о внесении изменений в Устав партии.