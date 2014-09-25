Financial Times: Внедрение России в воздушное пространство стран Балтии пугает их

Ричард Майлн, Сэм Джонс и Кэтрин Хилл в своей статье, которая называется «Внедрение России в воздушное пространство стран Балтии пугает их», опубликованной в британской газете Financial Times, сообщают о том, что Балтийские страны отметили резкое увеличение военных провокаций со стороны России, которая щекочет нервы этому региону, опасающемуся, что может стать следующий фронтом после Украины, так как Москва пытается утвердить свое влияние в нем.

Истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство над странами Балтии, поднимались в небо вдоль границ Литвы 68 раз в этом году, это больше, чем за последние 10 лет. Латвия зафиксировала 150 случаев, «близких к инциденту», когда наблюдалось приближение и рискованное поведение российских самолетов. Эстония заявила, что ее суверенное воздушное пространство было нарушено российской авиацией пять раз в этом году, а за предыдущие восемь лет это случилось семь раз.

Воздушное пространство Финляндии нарушалось в этом году 5 раз, а за прошлые 10 лет в среднем было зарегистрировано от 1 до 2 таких случаев в год, в то время как Швеция на прошлой неделе зарегистрировала, как сказал Карл Бильдт, «самое серьезное внедрение в ее воздушное пространство» за 8 лет, в течение которых он находится на должности министра иностранных дел. «Многие здесь и во всей Северной Европе обеспокоены тем, что это означает для будущего. Это совсем не безобидно, и это довольно неприятно», – сказал Джеймс Роджерс, преподаватель Балтийского колледжа обороны. Он добавил, что своими вторжениями «Россия пытается напомнить всем, что она по-прежнему имеет большое влияние в воздушном пространстве».

Хотя основной груз российского авантюризма лег на плечи Балтийских стран, количество инцидентов гораздо увеличилось, и другие члены НАТО, включая Канаду, США, Нидерланды, Румынию и Великобританию также отмечали нарушения воздушного пространства.

По словам одного из западных чиновников, в этом году было уже более ста объявлений боевой тревоги – истребители поднимались в небо – из-за действий России вблизи воздушного пространства Альянса, это в три раза больше, чем за весь 2013 г.

«Некоторые из этих случаев мы можем связать с активизацией военных учений России и ее действиями вдоль восточных границ НАТО, но во многих случаях российская армия просто устраивает провокации, испытывая воздушное пространство там, куда ей неразрешено проникать», – сказал один высокопоставленный офицер НАТО, который подтвердил, что увеличение количества подобных инцидентов действительно вызывает большое беспокойство. «Как и в Украине, агрессивность России в воздухе усиливает напряженность между Кремлем и международным сообществом».

Многие из этих инцидентов не являлись нарушением суверенного воздушного пространства другого государства – которое простирается на 22 км. от побережья стран-членов НАТО, – это был вход в зону идентификации ПВО, то есть в ту зону, где требуется идентификация и контроль иностранных воздушных суден за пределами суверенного воздушного пространства страны.

Очень часто российские самолеты отключают передатчики, которые излучают идентификационный код ответчика и отклоняются от стандартного плана полета, либо вообще его не передают. Такие меры делают самолеты невидимыми для гражданских систем управления воздушным движением.

Для этого Россия задействует разные самолеты, от меньших истребителей Су-27 и разведывательных самолетов до сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 и даже огромных ядерных бомбардировщиков дальнего действия Ту-95.

По данным Пентагона, только за последние два месяца российские ядерные бомбардировщики, по меньшей мере, 16 раз проникали в зоны идентификации ПВО США и Канады. Последние случаи были в среду и четверг, что совпало с визитами президента Украины Петра Порошенко в Оттаву и Вашингтон.

Помимо таких политических сигналов, за увеличением количества этих инцидентов скрывается всеобъемлющая военная экспансия. По словам иностранных военных экспертов, то, что президент России Владимир Путин начал проводить такие «экспресс-тесты» и расширил масштабы годового цикла военных учений, свидетельствует о том, что приоритетом для его Администрации является оборона и восстановление статуса великой державы.

Многолетние бюджетные вливания наделили ВВС России новыми возможностями и ресурсами, что означает, что теперь они летают больше и дальше.

Нигде такая развязность России не вызывает такой обеспокоенности, как в странах Балтии, которые пережили советскую оккупацию, горячо спорят с Россией на политическом уровне, и в которых проживает большое количество этнических русских. Новый аргумент Путина о том, что этнические русские за рубежом являются частью «русского мира», и поэтому достойны того, чтобы Москва их защищала, вновь усилил эти опасения.

«То, что сейчас происходит в Украине – это часть глобального проекта», – предупреждает Андрей Пионтковский, российский политический комментатор и большой критик Путина, добавив, что следующей целью президента могут стать страны Балтии.

Оборонные чиновники в Прибалтийском регионе обеспокоены тем, что эти инциденты, в сочетании с другими недавними действиями России в регионе, как, например, похищение офицера эстонской разведки и захват литовского рыболовного судна в международных водах, показывают то, что политика Москвы в отношении стран Балтии стала еще более напористой.

Наиболее провокационные действия – проникновение в воздушное пространство Швеции и похищение эстонского офицера – Россия совершила всего через несколько дней после того, как президент США Барак Обама подтвердил в Таллинне, что США и НАТО будут защищать страны Балтии от любой потенциальной атаки.

«Это заставляет людей нервничать. Они задаются вопросом, на самом ли деле союзники придут к ним на помощь», – сказал г-н Роджерс. «Очень важно, чтобы крупные западные державы заверили, что условия равные для всех, и показали, что своими угрозами применить военную силу Россия никого не запугает».

Неделя напряженных столкновений

17 сентября: Два российских истребителя Су-24 нарушили суверенитет Швеции, пролетев над островом Эланд в Балтийском море, что министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал наиболее серьезным нарушением Россией воздушного пространства Швеции за последние восемь лет. Посол России в Швеции получил официальный выговор от Министерства иностранных дел.

17-18 сентября: Два американских истребителя F-22 были подняты в воздух для перехвата шести российских военных самолетов – двух истребителей МиГ-31, двух самолетов-заправщиков Ил-78 и двух бомбардировщиков Ту-95 – у берегов Аляски. На следующий день два канадских истребителя CF-18 были подняты в воздух для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-95 над морем Бофорта. Эти инциденты совпали по времени с визитами украинского президента Петра Порошенко в Оттаву и Вашингтон.

19 сентября: Два британских истребителя Typhoon из шестой эскадры Королевских военно-воздушных сил Великобритании поднялись со своей базы в Лоссимуте, Шотландия, чтобы перехватить два российских бомбардировщика Ту-95, когда они приблизились к зоне ПВО НАТО к северу от Великобритании.