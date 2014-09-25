Под НБУ из-за курса доллара собралась акция протеста, здание закидали яйцами

По окончании протеста люди закидали здание НБУ яйцами.

Как рассказали участники акции – они крайне возмущены тем фактом, что Нацбанк в течении длительного времени не выполняет свои функции по контролю за стабильностью национальной валюты.

«Нынешняя глава Нацбанка Гонтарева не проявляет никаких усилий. Почему гривна падает? Главная функция НБУ – контролирующая. Почему они не справляются со своими функциями? Не умеют или воруют?», - интересуется активист акции, а участники скандируют "Гонтарева, не умеешь работать - уходи!"

При этом участники акции подчеркивают, что из-за падения гривни катастрофически растут цены.

«Лекарства сейчас подорожали в три раза. Как и проезд – все дорожает. Мало того, что нет горячей воды, скоро будут выключать свет. А зарплат нет, пенсий нет. Надоело!» - возмущена участница-активистка Кристина.

«В связи с ростом курса доллара очень повысились цены, стали сумасшедшими. Люди сейчас не могут позволить себе купить килограмм яблок. Хочется спросить у Гонтаревой – она это себе может позволить? Я думаю, ее зарплата – не 85 долларов», - добавляет еще одна участница протеста.

Также вышедшие на акцию люди возмущены тем фактом, что пока только цены и тарифы приближаются к европейским. Зарплаты и пенсии остаются нищенскими.

«Я инвалид 1 группы. Мне платят пенсию 949 гривен. Могу ли я прожить на эту пенсию? Повышайте пенсии!», - обратился к правительству пенсионер Виталий.

По мнению активистов – нынешний Кабмин движется в том же направлении, что и правительство, которое прогнал Майдан.

«Мы стояли на Майдане не для того, чтобы происходило все это. Кубива обвиняют в хищении миллиарда долларов. Гонтареву тоже скоро обвинят в чем-то. Сегодня нас собралось столько, а послезавтра – вдвое больше. Потом – опять соберется целый Майдан», - уверена Кристина.