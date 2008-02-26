Янукович все еще надеется на встречу с руководством НАТО

Подтверждения встречи лидера Партии регионов Виктора Януковича с руководством НАТО в Брюсселе пока нет.

Об этом в интервью Радио Свободасообщил «регионал» Леонид Кожара.

«На этот момент есть подтверждение встречи Виктора Януковича с (Верховным представителем ЕС по совместной внешней политике и политике безопасности) Хавьером Соланой, с комиссаром ЕС (по внешним отношениям и европейской политике соседства) Бенитой Фереро-Вальднер. Также мы подавали заявку на встречу в штаб-квартире НАТО. Сейчас этот вопрос прорабатывается, и я знаю, что с НАТОвской стороны есть желание, нужно лишь согласовать сроки», – сказал Леонид Кожара.

На днях в столице Бельгии будет происходить заседание парламентского комитета сотрудничества «Украина – ЕС».

Делегация от Партии регионов, по словам ее представителей, также хотела убедить руководство Североатлантического союза отклонить просьбу Украины присоединиться к Плану действий для членства в НАТО.

В конце прошлой недели в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщили, что изменение графика Генерального секретаря Яапа де Хооп Схеффера и внесение в него встречи с лидером Партии регионов Виктором Януковичем практически невозможно.