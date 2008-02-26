Регионы и НУ-НС кивают друг на друга

Заместитель председателя Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что его политическая сила настаивает на своей позиции относительно НАТО, но готова идти на компромиссы. Об этом он сказал в эфире «Свободы слова» на ІСTV.

Комментируя заседание рабочей группы по поиску выхода из парламентского кризиса, Ефремов сказал :«Мы приняли в рассмотрение возможность голосования по разным постановлениям, но настаиваем все-таки на том варианте, который есть. И эти два вопроса вынесенные за скобки. А дальше мы прошлись по политическому соглашению , которое было написано, и по тем пунктам, которые не вызывают расхождений. На завтра мы договорились, что каждое политическое действие принесет свои предложения по законодательной базе, которая принимается, и, я думаю, мы закончим формирование этого блока. И дальше останется только принятие одного политического решения».

Вместе с тем, Ефремова заявляет, что компромисс разбивается о позицию "Нашей Украины-Народной Самообороны", которая не хочет референдума относительно вступления в НАТО уже сейчас.

«Все наши предложения по поводу того, что давайте мы подойдем отсюда, давайте подойдем оттуда, возникает одно - мы ни в коем случае не сойдем с точки зрения и нигде не хотим слышать даже референдум по НАТО. Вот это является камнем преткновения. Даже одну букву по поводу множественного лица или единственного лица не могли согласовать для того, чтобы это стало приводом для разблокирования Верховной Рады», сказал Ефремов.

Представительница "НУ-НС" Ксения Ляпина, опровергла обвинение Ефремова. Депутат считает позицию своей фракции последовательной.

"Есть граница компромисса, до которой мы можем дойти. И мы соглашаемся на референдум, если он будет проводиться перед вступлением, но мы никогда не согласимся сдать стратегические позиции Украины и отказаться от подписей нашего спикера, нашего президента и нашего премьера. И это - невозможный компромисс. Вы снова хотите завести в тупик. Ми же предложили - давайте вынесем три постановления, посмотрим, какое наберет большинство. Вы же хотите от нас отказаться, от наших позиций. Это невозможно», отметила Ляпина.

ICTV