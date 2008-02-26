ГПУ предъявила обвинение в деле о прослушивании Тимошенко и Ющенко

Генеральная прокуратура завершила следствие в отношении сотрудников МВД, которым инкриминируется организация незаконного прослушивания политиков во время президентской избирательной кампании 2004 года. После того как подозреваемые ознакомятся с материалами дела, оно будет передано в суд, пишет " Коммерсантъ-Украина ".

Информацию о том, что в производстве ГПУ находится уголовное дело в отношении бывших сотрудников МВД, подозреваемых в организации незаконного прослушивания, подтвердил генпрокурор Александр Медведько. "Да, есть двое – руководитель департамента и его заместитель, которые во время президентских выборов 2004 года незаконно прослушивали высокопоставленных лиц, а также лиц, принимавших участие в избирательной кампании",– заявил господин Медведько.

По информации Ъ, в настоящий момент расследование этого уголовного дела, находившегося в производстве Главного следственного управления ГПУ, завершено. Бывшим сотрудникам МВД – Андрею Беседину, в 2004 году занимавшему должность заместителя начальника департамента оперативно-технических мероприятий МВД, а также "господину Ермакову", предположительно руководителю этого департамента,– предъявлено обвинение. Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, и сейчас они знакомятся с материалами дела, состоящего из 24 томов. По завершении этой процедуры, которая, по прогнозам следователей, может затянуться на несколько месяцев, дело будет передано в суд.

Как стало известно изданию, в числе потерпевших по данному делу проходит нынешний премьер-министр Юлия Тимошенко, в прошлом одна из сторонников кандидата в президенты Виктора Ющенко, а также народный депутат Виктор Швец (БЮТ), который в 2004 году был ее адвокатом. По неподтвержденной информации, прослушивались и другие представители штаба Виктора Ющенко, включая самого кандидата в президенты. Примечательно, что на прослушивание их разговоров суд выдал санкцию. Впрочем, по данным газеты, следствие пришло к выводу, что разрешение на проведение оперативных мероприятий в отношении политиков было получено незаконно. В суд якобы было подано представление на получение разрешения на прослушивание телефонов членов одной из преступных группировок, однако были указаны мобильные телефоны, которыми пользовались политики.

Член комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Джига (Партия регионов) утверждает, что прослушивание телефонов лидеров оппозиции в 2004 году велось случайно. "Прослушивались телефоны, которые по оперативным данным значились за лидерами преступных группировок. Кто же мог знать, что на другом конце провода окажутся наши политические деятели, которые сейчас у власти?" – сказал господин Джига. Следствие вышло только на исполнителей незаконного прослушивания – инициаторы операции им так и не установлены.