Коммунисты нарыли компромат на Балогу

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию противоправных действий вісших должностных лиц из окружения президента Виктора Ющенко.

Соответствующее постановление зарегистрировал депутат от Компартии Спиридон Килинкаров, сообщает пресс-служба КПУ.

Депутат предлагает создать в Верховной Раде временную следственную комиссию "по вопросам проверки фактов нарушения Конституции и законов, фактов коррупционных действий и злоупотребления служебным положением" со стороны главы секретариата президента Виктора Балоги и первого заместителя главы Закарпатской облгосадминистрации Ивана Балоги.

Как сказано в объяснительной записке к проекту постановления, причиной создания следственной комиссии являются "факты систематических грубых нарушений" со стороны Балоги и его брата Ивана.

Одним из примеров разворовывания госимущества в записке приведен факт отчуждения 29 декабря 2007 года руководством Мукачево земельных участков и домов бывших военных городов.

В документе отмечено, что участки отчуждены в пользу предприятия жены Виктора Балоги Оксаны Балоги и Марины Петевки.

В документе также содержится информация о предприятиях, которые якобы были незаконно отчуждены во время пребывания Балоги на должности мэра Мукачева. В записке к постановлению Балога обвиняется в незаконной реализации конфиската, контрабанде автотранспортных средств и ликероводочных напитков.

В объяснительной записке перечислен еще ряд нарушений и публикаций в СМИ о данных чиновниках, которые требуют расследования.

Украинская правда