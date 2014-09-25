Украина ожидает от США реализации совместных проектов в экономике - Яценюк



Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в ходе выступления в Совете внешних отношений США в Нью-Йорке.

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«Мы приехали сюда, и мы просим не только и не столько денег, сколько реализации совместных проектов. Если мы вместе начнем реализацию экономических проектов с США – это будет крайне полезно для нашей страны», - сказал Яценюк.