Гройсман рассказал когда начнет действовать закон об особом статусе Донбасса

Об этом в программе «События» на телеканале «Украина» заявил вице-премьер по региональной политике Владимир Гройсман, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко».

«Закон начнет выполняться тогда, когда на определенных территориях появится местная власть, которая будет иметь полномочия заниматься территориями. Новая местная власть, в соответствии с этим законом и мирным планом президента, поможет центральной власти принести на эти территории мир, поможет навести порядок в едином унитарном государстве», - отметил Гройсман.

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В то же время вице-премьер сообщил, что освобожденные и временно занятые террористами территории не будут финансироваться одинаково.

«Все территории, которые являются или будут под контролем украинской власти, будут финансироваться в соответствии с действующим законодательством. Что же касается территорий с особым порядком самоуправления, то для них будут определены специальные механизмы, которые обеспечат решение проблемы финансирования», - заверил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла президентский закон ”Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

Закон об особом статусе отдельных районов на Донбассе предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года.

17 сентября премьер-министр Арсений Яценюк подчеркнул, что правительство будет выделять бюджетные средства на восстановительные работы в зоне АТО только в случае установления полного контроля над территориями Донецкой или Луганской области.

По словам премьера, правительство готово создать специальный фонд финансирования восстановительных работ на освобожденный территориях, который будет формироваться из пожертвований и финансов украинских олигархов, а также за счет международной донорской помощи.