Николаенко рассказала о том, что делала, пока Рудьковский летал в Париж

Владелица конкурса «Мисс Украина – Вселенная» Александра Николаенко подтверждает, что знает Николая Рудьковского, однако в Париж с ним не летала.

«Я знаю Рудьковского достаточно давно. Он - известный политик. А что касается скандала... В тот день, девятого июня, когда я якобы летала с ним в Париж, я была в Киеве на светской вечеринке», - заявила Николаенко.

«Печально, что у нас в стране ситуация в политике складывается именно так. Я без всяких обид, понимаю, что это борьба за власть. Но мне хотелось бы пожелать некоторым политикам решать свои мужские вопросы без участия женщин. Счастлив тот украинский политик, которому меня еще не приписали. Я же как человек, уважающий закон, не имею права своими публичными заявлениями оказывать давление на следствие», - подчеркнула директор конкурса красоты на прямой линии в газете «Факты».

Вечеринка, о которой упомянула Николаенко, была церемонией награждения «Топ-10 светских леди Украины».

Напомним, в декабре 2007 года СБУ вызвала Рудьковского на допрос по делу о разворовывании бюджетных средств. Один из эпизодов дела – организованный на деньги налогоплательщиков чартер в Париж. По некоторым сведениям, в этот скандальный полет главный транспортник прошлого Кабмина мог взять с собой Александру Николаенко.

Фокус