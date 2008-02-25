В Великобритании обсудили политические вызовы для новой Украины

Сегодня во время своего визита в Великобританию вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Украины Григорий НЕМЫРЯ принял участие в “круглом столе” Королевского института международных отношений (“Четем Хаус”) на тему “Политические вызовы для новой Украины”.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, во время своего выступления Г.НЕМЫРЯ остановился на приоритетах нового правительства Украины в контексте осуществления внутренних реформ и проведения политики европейской интеграции Украины.

Отвечая на вопрос участников “круглого стола” относительно перспектив внутриполитического развития нашего государства, Г.НЕМЫРЯ отметил: “Надеюсь, что все политические силы, которые желают добра Украине, будут прилагать усилия для обеспечения политической стабильности в нашем государстве”.

Отдельно во время “круглого стола” был обсужден вопрос координации политики государства в сфере европейской интеграции. В связи с этим вице-премьер-министр отметил: “Успешность европейской интеграции определяется эффективностью горизонтальной координации деятельности органов власти в этой сфере. Мы серьезно настроены улучшить такую координацию. Без этого улучшения европейская перспектива Украины является малоосуществимой”.

Участники “круглого стола” также обсудили вопрос развития отношений Украины с ЕС и НАТО и перспективы украинско-российских отношений.

Как сообщал УНИАН, 21-25 февраля Г.НЕМЫРЯ находится с визитом в Великобритании.