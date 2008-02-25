Ющенко поднял бокалы с Тимошенко и Богатырёвой (фото)
Президент принял поздравления с днем рождения
Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко принял поздравления с днем рождения.
Первыми Главу государства поздравили руководство Секретариата Президента Украины и СНБОУ, сообщает пресс-служба Президента.
Также Виктора Ющенко поздравили Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк и глава «Нашей Украины» Вячеслав Кириленко, Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и члены правительства, председатели ОГА, мэры областных городов, иерархи церквей.
Поздравить Верховного главнокомандующего пришло руководство Минобороны, Генштаба, СБУ, УГО, СВР и ГУР МО.
Кроме того, Президента Украины поздравили представители судебной ветви власти и интеллигенции.
Среди подарков Главе государства цветы, книги и фотоальбомы.