"Азов" готовит сюрприз для "ДНР" - командир
01:14, 24 сентября 2014Политика
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Командир батальона "Азов", который недавно стал полком, Андрей Билецкий немножко рассказал о военном "маленьком секрете".
"Азов" готовит сюрприз для "ДНР" / Фото УНИАН
Об этом шла речь во время онлайн-конференции с Андреем Билецким на ТСН.uа.
Отвечая на вопрос журналиста о захваченном под Мариуполем танке, Белецкий рассказал, что "Азов" готовит для "ДНР" сюрприз.
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Позже он добавил, что в Украине есть высококлассные специалисты, которые переделывают бронетехнику, захваченную в бою так, что она становится более высокого класса, чем у украинской армии.
Также "Азов" захватил в минной засаде БТР-80. Среди трофеев - и 120-миллиметровый миномет и станковые противотанковые гранатометы.
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