"Азов" готовит сюрприз для "ДНР" - командир

Об этом шла речь во время онлайн-конференции с Андреем Билецким на ТСН.uа.

Отвечая на вопрос журналиста о захваченном под Мариуполем танке, Белецкий рассказал, что "Азов" готовит для "ДНР" сюрприз.

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Позже он добавил, что в Украине есть высококлассные специалисты, которые переделывают бронетехнику, захваченную в бою так, что она становится более высокого класса, чем у украинской армии.

Также "Азов" захватил в минной засаде БТР-80. Среди трофеев - и 120-миллиметровый миномет и станковые противотанковые гранатометы.