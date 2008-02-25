Верховная Рада возобновит работу 4 марта?

Рабочая группа по наработке документа для разблокирования работы Верховной Рады предложит руководителям фракций подписать протокол взаимопонимания.

Об этом сегодня в интервью корреспонденту УНИАН после первого заседания рабочей группы сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Он напомнил, что рабочая группа была создана сегодня с участием представителей четырех фракций, кроме КПУ.

Как сообщил Н.ТОМЕНКО, были проработаны предложения и замечания к проекту документа, подписание которого позволило бы разблокировать работу ВР.

По его словам, за основу был взят проект документа, предложенный Председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

При этом, отметил Н.ТОМЕНКО, из проекта документа сняты оценочные суждения о деятельности тех или других фракций.

По его словам, в вопросе НАТО лидерам фракций будет предложено либо принять согласованный текст постановления, либо вынести на голосование все постановления, которые были зарегистрированы.

Кроме того, проектом протокола предусматривается, что работа ВР начнется 4 марта.

Также, отметил Н.ТОМЕНКО, приоритетными вопросами для рассмотрения ВР будет предлагаться утвердить Программу деятельности правительства; законопроект о государственных закупках, который предусматривает отмену Тендерной палаты; заслушивание информации НБУ о состоянии денежно-кредитной политики; внесение изменений в регламент относительно деятельности парламентской оппозиции, а также ряд кадровых вопросов.

Кроме того, отметил Н.ТОМЕНКО, вместе с протоколом взаимопонимания будет предложено утвердить дополнение законопроектов, которые будут включены в повестку дня ВР по меньшей мере на неделю пленарных заседаний.

По его словам, если «рабочая группа и лидеры фракций будут и в дальнейшем находить компромисс, то 4 марта Верховная Рада возобновит свою работу».

Он также сообщил, что следующее заседание рабочей группы состоится завтра, 26 февраля.