Делегация ВР Украины примет участие в сессии ПАСЕ в Страсбурге

Как сообщил сегодня на брифинге глава Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, в работе сессии примут участие народные депутаты Украины - члены постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

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По словам Перебийниса, в рамках сессии, среди прочего, будут проведены дебаты на тему: «Кризис в Украине».