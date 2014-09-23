Делегация ВР Украины примет участие в сессии ПАСЕ в Страсбурге
22:09, 23 сентября 2014Политика
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Четвертая часть ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится в Страсбурге 29 сентября - 3 октября.
Делегация ВР Украины примет участие в сессии ПАСЕ в Страсбурге / Жак Денье, Совет Европы
Как сообщил сегодня на брифинге глава Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, в работе сессии примут участие народные депутаты Украины - члены постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.
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По словам Перебийниса, в рамках сессии, среди прочего, будут проведены дебаты на тему: «Кризис в Украине».
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