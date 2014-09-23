Супруга обвиняемого в покушении на Путина Осмаева идет на выборы в Раду

Как сообщила УНИАН сама Амина Окуева, она приняла решение баллотироваться по 136-му избирательному округу, в Суворовском районе города.«Нужно пробовать что-то делать не только с плакатом в руках. Решила попробовать, в том числе по настоянию друзей и знакомых. Сейчас заканчиваю оформлять необходимые документы», - сказала она, добавив, что не интересовалась, кто именно составит ей конкуренцию в избирательном округе.

Читайте такжеСМИ: "Покушение" на Путина в Одессе могли сфабриковать из-за чеченской нефти«Меня только интересовало, не идут ли по нему в Верховную Раду активные майдановцы, но таковых нет», - сказала она.

Амина Окуева предположила, что из-за оформления документов кандидата в народные депутаты ей придется пропустить ближайшую поездку в зону АТО.

Амина Окуева – профессиональный медик, была одним из врачей Майдана. Является бойцом батальона «Киев-2», а также представителем общественно-политического движения «Свободный Кавказ» в Украине.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе подозреваемых, находившихся в международном розыске, - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного Адама Осмаева. В спецслужбах заявили, что задержанные сознались в подготовке покушения на Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов президента России.

14 августа 2012 года Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего Адама Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать задержанного России, и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен. Он неоднократно заявлял, что сознался в подготовке покушения под давлением и пытками.

В сентябре 2013 года Мосгорсуд приговорил к 10 годам заключения Илью Пьянзина, признав его виновным в подготовке покушения на Владимира Путина.