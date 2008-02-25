Ющенко надавал поручений Тимошенко и Черновецкому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Указ «О безотлагательных мерах по развитию города Киева» (№157/2008 от 25 февраля 2008 года).

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента Украины.

В частности, Кабинет Министров и Киевская городская государственная администрация должны принять в установленном порядке безотлагательные меры, касающиеся строительства новых и реконструкции существующих линий Киевского метрополитена, реконструкции линий скоростного трамвая, обновления и модернизации подвижного состава городского транспорта общего пользования, приобретения современных трамвайных вагонов, троллейбусов, автобусов и вагонов метрополитена.

Кроме того, Президент считает необходимым осуществить строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, в том числе искусственных сооружений - мостов, путепроводов, наземных и подземных пешеходных переходов, развязок дорог с соответствующим инженерным обустройством.

Правительство и КГГА также должны внедрить интеллектуальные системы управления специальными техническими средствами, предназначенными для организации и регулирования дорожного движения.

Также Президент обязал Кабмин и КГГА принять в установленном порядке безотлагательных меры по строительству железнодорожной линии сообщением Киев - международный аэропорт «Борисполь», а также современного центрального автовокзала.

По мнению В.ЮЩЕНКО, в Киеве необходимо установить единые требования к внешнему виду подвижного состава киевского городского транспорта общего пользования, передать в коммунальную собственность территориальной общины столицы причалы, которые находятся в государственной собственности, с целью развития речного транспорта и завершения комплекса работ по благоустройству набережной реки Днепр в пределах города.

В соответствии с указом Президента, в Киеве необходимо расширить сети предприятий розничной торговли продовольственными товарами и бытового обслуживания населения в центре города, пересмотреть режим работы таких предприятий с целью его приспособления к потребностям населения.

В то же время, В.ЮЩЕНКО обязал правительство и КГГА принять безотлагательные меры по сохранению, воссозданию и охране историко-культурной среды в городе Киеве. В частности, речь идет о пересмотре Генерального плана Киева и проекта планирования его пригородной зоны на период до 2020 года с целью определения территорий, которые имеют особую историко-культурную ценность, исторических ареалов города и установления режима использования этих территорий.

Президент обращает внимание правительства и КГГА на необходимость сохранения сети заведений, предприятий и организаций культуры, в частности библиотек, музеев, а также издательств, книжных магазинов, недопущения безосновательного лишения таких заведений, предприятий и организаций занимаемых ими помещений, а также сохранения объектов культурного наследия, в том числе объектов, которые находятся в собственности религиозных организаций или переданы им в пользование.

В.ЮЩЕНКО считает, что комплекс Киево-Печерской лавры должен быть передан в государственную собственность. Кроме того, правительство и КГГА должны разработать государственную программу сохранения комплекса Киево-Печерской лавры и развития Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В соответствии с поручениями Президента, правительство и городская администрация должны принять меры по осуществлению работ по проектированию и восстановлению объекта культурного наследия - Храма Сретения Господня на месте его исторического расположения на углу улиц Сретенской и Большой Житомирской, а также завершению восстановления церкви Святой Екатерины на территории Государственного историко-мемориального заповедника «Лукьяновское кладбище».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО просит правительство и КГГА решить вопрос о предоставлении земельного участка для строительства кафедрального собора Армянской апостольской церкви и не допускать расположения развлекательных заведений, объектов игорного бизнеса возле культовых зданий, в частности возле кафедрального собора Украинской греко-католической церкви.

В соответствии с указом Президента, Кабинет Министров и городская администрация должны принять меры по предоставлению земельного участка для строительства комплекса для размещения научно-исследовательского и культурно-информационного центра «Шевченковский дом» и определения охранных зон Государственного музея народной архитектуры и быта Украины с целью его полноценного функционирования и развития.

В.ЮЩЕНКО также настаивает на возвращении в государственную собственность объекта незавершенного строительства по улице Институтской, 3 с целью строительства нового корпуса Национального художественного музея Украины.

Кроме того, Президент настаивает на безусловном выполнении своего Указа от 3 мая 2007 года №371 «Вопрос историко-архитектурного памятника - музея Киевская крепость» относительно, в частности, благоустройство вопросов землепользования на территории Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость», передачи ему земельных участков, определения, вынесения в натуре (на местности) и на соответствующих картографических материалах его границ и зон охраны.

В.ЮЩЕНКО также поручил Кабмину и КГГА проработать вопрос, касающийся сооружения в городе Киеве Мемориала памяти борцов за независимость Украины.

Правительство и Киевская городская государственная администрация должны информировать о ходе выполнение этого Указа ежемесячно.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.