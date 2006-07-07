Регионы, СПУ и КПУ в Верховной Раде создают новую коалицию ”За Украину”

В Верховной Раде Украины началось собрание Партии регионов, социалистов и коммунистов по вопросу создания новой парламентской коалиции.

Как сообщил представитель фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ, на собрании будет рассматриваться вопрос создания коалиции, и не исключается, что сегодня будет подписан протокол о намерениях создать такую коалицию.

Отвечая на вопрос журналистов, Е.КУШНАРЕВ пошутил, что новая коалиция будет носить название «За Украину».

Как передает корреспондент УНИАН, на собрании присутствует также депутат от «Нашей Украины» Александр ВОЛКОВ.