БЮТ будет ”зубами и ногами” цепляться за помаранчевую коалицию

Блок Юлии Тимошенко считает, что еще есть шансы для сохранения демократической коалиции в составе блока «Наша Украина», БЮТ и СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО сегодня журналистам после завершения совещания актива БЮТ в Киеве.

«Мы сейчас настроены зубами и ногами цепляться за существующие шансы, чтобы заработала демократическая коалиция», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ планирует на заседании 10 июля обсудить «возможные меры противодействия этой ползучей коалиции, которую сейчас в парламенте создает ЯНУКОВИЧ и его партия».

«То, что мы увидели вчера (голосование по кандидатуре спикера парламента – УНИАН) напомнило времена КУЧМЫ с правилами двойной игры, с разными закулисными и заспинными комбинациями: говорим одно, думаем другое, делаем третье. И в результате имеем намного больше разочарований», - отметил депутат.

А.ШЕВЧЕНКО считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию в парламенте должны нести все участники переговорного процесса. «Формально виновен Александр МОРОЗ и СПУ, но, я думаю, что причина более глубокая. И свою долю ответственности за формальный развал коалиции несут разные участники этого процесса и Президент, который, как мне кажется, тоже не сделал все, чтобы демократическая коалиция заработала», - пояснил он.

Народный депутат считает, что демократическая коалиция оказалась «фигой в кармане». «Такая фиговая коалиция – не лучший выход для достойных демократических сил. Но та ползучая коалиция, которую нам хотят поменять, – это просто остановка страны», - подчеркнул А.ШЕВЧЕНКО.